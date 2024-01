Bologna, è UFFICIALE Santiago Castro: cosa cambia per Motta e per Zirkzee

Questo il comunicato diffuso dal club emiliano: “ll Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal CA Velez Sarsfield il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Santiago Castro a titolo definitivo.e partecipare ad entrambe le fasi. Stella della Nazionale albiceleste U23 impegnata ora nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, possiede senso del gol, calcio potente anche dalla distanza, ed è generoso e abile a legare il gioco".- La nota prosegue descrivendo il percorso del calciatore: "​, dimostra mobilità, esplosività e tempismo: nel 2023, anno travagliato per El Fortín con ben due cambi di allenatore, Castro si prende la scena contribuendo alla salvezza della squadra e laureandosi capocannoniere della Coppa nazionale, con 6 reti tutte determinanti.: unica punta o partner d’attacco, si disimpegna bene pure da esterno offensivo duellando sempre e contendendo i palloni sporchi. Fra i più interessanti talenti emergenti del calcio argentino, approda in rossoblù dopo 64 partite col Velez condite da 9 gol”.per Thiago Motta - il nome dell’ex Inter e Sassuolo Jens Odgaard, attualmente in forza all’AZ Alkmaar, è quello più caldo -in direzione Celtic Glasgow e soprattutto iniziare a preparare con un certo anticipo la successione a Joshua Zirkzee, destinato alla partenza la prossima estate e col Milan tra i club in prima fila. Santiago Castro sarà a disposizione del Bologna una volta concluso l’impegno con la sua Argentina Under 23 al pre-olimpico, iniziato lo scorso 20 gennaio e che si concluderà l’11 febbraio: