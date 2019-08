Sbarcato in Italia nella mattinata di oggi, il nuovo centrocampista del Bologna, Gary Medel, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono molto contento di tornare in Italia, in una squadra come il Bologna. Spero di fare bene. Sono stato in Turchia per due anni, ma volevo tornare qui per dimostrare di poter fare bene".



SU PALACIO - "Una grande persona, un amico".



SU MIHAJLOVIC - "Sinisa è un guerriero: non è facile lottare contro queste malattie, ma può contare sull'apporto della famiglia e di tutta la gente".



SU SANCHEZ - "Alexis è un gran giocatore, molto veloce. Penso che può dare tantissimo a Conte. Può essere un grande acquisto per l'Inter".