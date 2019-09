Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic dovrà trattenersi circa 3 settimane nell'Ospedale Sant'Orsola per affrontare il secondo ciclo di chemioterapia. Non potrà dunque seguire in panchina le partite con Brescia, Roma, Genoa e Udinese, mentre la speranza è di ritrovarlo per il match con la Lazio del 6 ottobre o, al più tardi, con la Juventus del 19 ottobre.