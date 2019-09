L'agente di Riccardo Orsolini e Andrea Favilli, Donato Di Campli, si è concesso a una bella intervista a Calciomercato.com in cui ha parlato del futuro dei suoi assistiti entrambi legati da un passato alla Juventus ma ora di proprietà di Bologna e Genoa rispettivamente.



Partiamo da Orsolini, uno dei protagonisti indiscussi di questo inizio di stagione con il Bologna.

"Riccardo ha talento e sta completando il suo percorso di maturazione, un percorso importante non lo nego, con il Bologna. Va lasciato tranquillo, perché può diventare un giocatore importante".



Nel corso dell'estate il Bologna lo ha riscattato investendo tanto su di lui, c'è in programma di tornare in bianconero?

"Orsolini è tutto di proprietà del Bologna. Saputo e Sabatini hanno investito tanto su di lui e non ci sono più discorsi aperti con la Juventus. Non ci pensa".



Un investimento importante lo ha fatto anche il Genoa su Favilli. Come sta? Gli infortuni sono alle spalle?

"Andrea sta bene, ha superato tutti i problemi fisici ed è pronto. Aspetta solo la sua occasione per dimostrare quanto vale".



Come vedi la rivalità con Pinamonti? Oggi Favilli è di fatto l'alternativa...

"Sinceramente non sono d'accordo sul fatto che sia l'alternativa. Non credo che andrà così".