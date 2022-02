Bologna-Empoli gara valida per la 24esima giornata di Serie A, la 5a del girone di ritorno con calcio d'inizio alle 15 al Dall'Ara, vedrà contrapposte due squadre che stanno attraversando momenti di difficoltà molto simili. I padroni di casa allenati da Sinisa Mihajlovic arrivano da 3 sconfitte consecutive (e una gara da recuperare contro l'Inter) che l'hanno fatto precipitare in classifica lontani dai piazzamenti europei, complice però una situazione della rosa provata dal covid. Anche l'Empoli di Aurelio Andreazzoli è in crisi di risultati con l'ultimo successo che è datato metà dicembre contro il Napoli.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Bologna-Empoli, calcio d'inizio al Dall'Ara alle ore 15, sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Dazn che la trasmetterà attraverso il proprio portale su smart tv, ma anche in diretta streaming su smartphone e tablet tramite l'app.



LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Soriano, Theate; Arnautovic, Orsolini.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Tonelli, Viti; Zurkowski, Stulac, Henderson; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.