Bologna-Empoli LIVE alle 18

Si torna in campo nella. Nel sabato degli anticipi, al Dall’Ara va in scenai padroni di casa arrivano dal 3-0 patito in casa del Napoli, gli ospiti invece sulla scia della vittoria esterna sulla Roma. Grande attesa per la sfida tra le squadre di Vincenzoe Roberto, prima della sosta per le nazionali e dell’arrivo delle coppe dove è tornato il club rossoblù.Bologna-Empoli, gara valida per la terza giornata di Serie A, sarà visibile in tv e streaming sull'app di Dazn e quindi anche su dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet.

(4-3-3): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Lykogiannis; Aebischer, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Odgaard. All. Italiano.(3-4-2-1): Vasquez; Stojanovic, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella; Solbakken, Fazzini; Colombo. All. D'Aversa.