Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. Il tecnico serbo paga l'avvio di campionato dei felsinei, con tre pareggi e due sconfitte raccolti nelle prime cinque giornate: per questo è stato sollevato dall'incarico dalla società rossoblù.



DECISIONE DOPO LA RIUNIONE - La decisione arriva dopo l'incontro, avvenuto quest'oggi tra l'allenatore serbo e la dirigenza del club. Finisce così la seconda avventura sulla panchina rossoblù per il tecnico di Vukovar.



I POSSIBILI SOSTITUTI - Nel frattempo è già iniziato da qualche ora il casting per il sostituto: il preferito dell'ad Fenucci è Roberto De Zerbi, ma non è facile convincerlo. Ipotesi vive anche Claudio Ranieri, Leonardo Semplici e Thiago Motta.