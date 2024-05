Bologna, Fenucci chiarisce il futuro di Zirkzee: 'Proviamo a trattenerlo, ma ha delle clausole. È arbitro del suo destino'

17 minuti fa



L'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha parlato a margine dell'evento organizzato dall'USSI a Coverciano intitolato "Il calciomercato al tempo dell’intelligenza artificiale" e ha specificato quella che è la situazione legata a Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese è il più ambito in chiave mercato, con Inter, Milan, Juventus e Napoli che ci stanno pensando e per cui esiste una clausola rescissoria da 40 milioni non solo valida per il Bayern Monaco, ma per chiunque voglia prelevarlo.



Fenucci ha ha di fatto confermato questa situazione sottolineando però con poche parole che solo pagando la clausola si potrà liberarlo, altrimenti si dovrà passare da una trattativa con il club emiliano: "Abbiamo un azionista che ci consente di investire e quindi ci sono tutti i presupposti per poter andare avanti. In realtà è talmente forte che ci consentirà di proseguire senza vendere nessuno e cercheremo di trattenerli tutti. L'unico che è arbitro del suo destino è Zikzee che ha delle clausole, ma che proveremo nelle prossime settimane a trattenere".