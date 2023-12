Ilsi fa riprendere dal Lecce al 100', al termine della partita il tecnico dei rossoblùcommenta con rabbia a Sky Sport: "Non sono neanche sorpreso. La partita era già finita e abbiamo lasciato la possibilità a Nasca al VAR. Ricordo quello che ha già combinato e continua. E' dura da digerire, c'è una frustrazione enorme perché abbiamo controllato la partita e meritato di vincere. Sono episodi di una partita che sorprendono. Doveri doveva far finire prima la partita, ma ho grande rispetto per un grande arbitro che ha grande personalità. Oggi fino all'episodio in questione ha fatto bene. Abbiamo lasciato la possibilità a Nasca al VAR di combinarla e ne ha fatta un'altra"."Sicuro. Nessuno di questi episodi può demoralizzare la squadra. Quando guardo una roba del genere, ripenso a tutta la settimana fatta. Si allenano alla grande e oggi hanno fatto una grande partita, titolari e subentrati. Mi sorprende che Doveri abbia lasciato giocare così e che la nostra squadra abbia perso tempo, non mi sorprende quello che ha fatto dopo Nasca al VAR".- "E' un grande giocatore e lo ha dimostrato un'altra volta. Ha fatto bene lui e anche la squadra, dobbiamo continuare così, lottare ed essere pronti anche a situazioni come quella di oggi".- "Oggi abbiamo fatto una grandissima prestazione. Ci sono episodi che devo sottolineare e non sono normali. Adesso dobbiamo recuperare, digerire la frustrazione e pensare alla prossima trasferta a Salerno".- "Lui come tanti altri si fermano dopo l'allenamento per provare. Ha fatto benissimo in una posizione non sua, il gol è bellissimo e meritato".