La 14ª giornata di Serie A prosegue con il lunch match, alle 12.30 il Bologna di Thiago Motta fa visita al Lecce di Roberto D'Aversa. I rossoblù cercano il secondo successo consecutivo per agganciare momentaneamente il Napoli al quarto posto, i salentini arrivano da due pareggi consecutivi contro Milan e Verona e vanno a caccia di punti per allungare sulla zona retrocessione.



Lecce-Bologna, domenica 3 dicembre 2023 ore 12.30 (diretta tv: DAZN, Sky Sport Calcio 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre, Sky Sport 251 satellite. Streaming: DAZN, Sky Go e NOW).