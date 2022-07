Aaron Hickey è a un passo dal Brentford. Il terzino sinistro del Bologna è pronto a lasciare l'Italia per trasferirsi in Premier League. Secondo Sky Sport il Bologna incasserà 22 milioni tra parte fissa e bonus, e Hickey firmerà un contratto di cinque anni. Dopo quasi 50 partite in tre stagioni il giocatore lascia i rossoblù, che per sostituirlo hanno già preso Lykogiannis a zero dopo la fine del contratto con il Cagliari.



GLI ALTRI MOVIMENTI - Per ora il Bologna ha sinistra ha l'esterno greco e Dijks, in caso di cessione di quest'ultimo andranno alla ricerca di un altro esterno sinistro. Il primo nome è quello di Andrea Cambiaso, classe 2002 del Genoa molto vicino alla Juventus; non è escluso che i rossoblù possano provare a prenderlo in prestito una volta definitivo il trasferimento del giocatore in bianconero. Movimenti anche sulla fascia destra, dove alcuni club hanno messo gli occhi su Ibrahima Mbaye: se dovesse partire, al Bologna piace Mazzocchi della Salernitana.