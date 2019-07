Nel pomeriggio di domani la squadra si trasferirà a Neustift im Stubaital in Austria, fino a venerdì 2 agosto. Durante la permanenza nella cittadina del Tirolo, il Bologna si allenerà allo Sportstadion di Neustift in Stubaitalstraße, 6167 e disputerà due test amichevoli: venerdì 26 luglio alle 18 a Kufstein contro il Colonia e lunedì 29 luglio alle 18 a Kitzbuhel contro lo Schalke 04. Inoltre, a conclusione della settimana, nella giornata di sabato 3/8 i rossoblù affronteranno sempre in amichevole l’Augsburg alle 15:30 nel suo stadio, la WWK Arena.



I calciatori convocati per il ritiro.



Portieri: Da Costa, Molla, Sarr, Skorupski



Difensori: Bani, Calabresi, Corbo, Danilo, Denswil, Dijks, Mbaye, Paz, Tomiyasu



Centrocampisti: Donsah, Dzemaili, Krejci, Kingsley, Nagy, Poli, Soriano, Svanberg



Attaccanti: Destro, Falcinelli, Falletti, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen