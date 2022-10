Alla vigilia della gara con il Monza, l'allenatore del Bologna Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati. Non c'è Marko Arnautovic, che non è riuscito a recuperare in tempo per la gara di domani e rimane fuori dall'elenco così come Schouten, Kasius e Bonifazi.



Ecco la lista completa



Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.



Difensori: Cambiaso, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro.



Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Soriano.



Attaccanti: Barrow, Orsolini, Sansone, Vignato, Zirkzee.