Riccardo Bigon, ds del Bologna, ha parlato a Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Milan: "Penso sia l'anno della consacrazione di diversi giovani, avranno spazio e tempo per crescere. Il calcio italiano è complicato, vogliamo proseguire questa strada con un mix tra giocatori giovani ed esperti. Speriamo che il percorso sia fatto di continuità di prestazioni e risultati".



SU BARROW - "Musa in carriera ha fatto quasi sempre solo l'attaccante, ora sta provando a fare anche la punta esterna. Riparte da lì, ma può fare anche altri ruoli dell'attacco".



SULL'ATTACCANTE - "Stiamo seguendo una pista, non è semplice. Altrimenti abbiamo le nostre frecce da sparare durante la stagione".



SU SUPRAYAGA - "Non è semplice, questa finestra è particolarmente difficile. Il Covid ha causato danni non indifferenti, è difficile investire. Se troveremo le intese giuste andremo avanti".