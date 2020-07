Il futuro del Bologna inizia oggi, alle 19,30, ora del fischio d'inizio del match con il Napoli. I felsinei scendono infatti in campo mentre ancora riecheggiano le parole forti pronunciate ieri da Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa, sul mercato e sul futuro del Bologna: "Ora tutti sotto esame. Il club deve dire cosa vuole, io farò di conseguenza. Ora sono tutti sotto esame. Per l’Europa serve investire".