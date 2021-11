Attraverso il sito ufficiale del Bologna arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Sinisa Mihajlovic. Brutte notizie dall'infermeria.



IL REPORT

Sono ripresi questo pomeriggio a Casteldebole, senza i tanti Nazionali, i lavori della squadra verso la partita col Venezia. Attivazione atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche per i rossoblù, più partitella a metà campo, con Nicolas Viola che ha lavorato in parte con il gruppo. Seduta differenziata per Kevin Bonifazi e Jerdy Schouten. Gli esami cui è stato sottoposto Lorenzo De Silvestri hanno evidenziato una lesione di primo grado del semimembranoso della coscia destra, con tempi di recupero di circa 3 settimane.