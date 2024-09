Bologna in Champions, 60 anni fa il precedente: rossoblù eliminati da una monetina

Getty Images

Quella musichetta lì, è magia. Al Dall'Ara di Bologna sbarca la Champions League. Per la prima volta. Perché: era la stagione 1964/65, parliamo di 60 anni fa. Era il Bologna di Fulvio Bernardini che aveva appena vinto lo scudetto nello spareggio con l'Inter di Herrera quattro giorni dopo la morte del presidente Renato Dall'Ara. E fu eliminato dalla Coppa dei Campioni dal lancio di una monetina. Assurdo.

- Il Bologna - a differenza dei nerazzurri già agli ottavi - doveva passare dal primo turno della competizione per andare avanti:. A Bruxelles si gioca una gara talmente complicata che: "Mi andrebbe bene anche il pareggio" aveva detto Bernardini. Finirà 1-0 per l'Anderlecht. Nella gara di ritorno il Bologna vince 2-1 e lo spareggio finisce 0-0. Ai tempi, il passaggio del turno veniva deciso dal lancio di una monetina.

- La partita dello spareggio si giocò in campo neutro a Barcellona, e per un problema tecnico la partita non fu trasmessa in televisione.. La beffa è doppia, perché il primo lancio dell'arbitro Zariquiegui è nullo: la monetina cade in posizione verticale sul campo fangoso. Si ripete. Dopo il secondo lancio sulla monetina compare il faccione di Francisco Franco. L'Anderlecht passa il turno. Il Bologna torna a casa.