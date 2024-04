Bologna in Champions League, quanti punti mancano?

un' ora fa



Da chimera a sogno possibile, obiettivo concreto. Il Bologna è in piena lotta per conquistare un posto nella prossima Champions League, quella che inaugurerà il nuovo format scelto dall'Uefa e nella quale l'Italia avrà ben cinque squadre. La squadra di Thiago Motta ha disputato un campionato sorprendente riuscendo a mixare alla perfezione bel gioco e risultati. Ora manca l'ultimo step: concretizzare il lavoro svolto e riportare una città intera nell'Europa più importante.



PER RENDERLO UFFICIALE - Ma quanti punti servono per la matematica? Nel peggiore dei casi, il Bologna è certo di giocare la Champions con 13 punti nelle ultime 6 gare e quindi sugli ultimi 18 punti disponibili, ma potrebbero bastarne anche meno, a seconda dei punti delle avversarie. In Champions, allora Coppa dei Campioni, i rossoblù mancano dal 1964, dopo aver vinto lo Scudetto nella stagione precedente.