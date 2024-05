Bologna in Champions? L'ultima volta fu fatale una monetina

sotto la guida diha ottenuto uno storico approdo in. Un traguardo meritato, fatto di bel gioco e vittorie: l'ultima quella di Napoli, che combinata con la sconfitta della Roma a Bergamo ha decretato l'aritmetica a due giornate dalla fine del campionato.Non tutti sanno però che, pur trattandosi di un grande risultato,, che dopo aver vinto lo Scudetto 1963/64 allo spareggio battendodi Helenio Herrera, partecipò all'edizione 1964/65 della Coppa dei Campioni.

In quell'occasione i rossoblù emiliani furono particolarmente sfortunati: abbinatinel sorteggio del primo turno, furono eliminati dopo 3 gare molto combattute soltanto in seguito(all'epoca non esistevano i tiri di rigore) che premiò la squadra belga.