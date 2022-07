Il Bologna alza il pressing per Josip Ilicic. I rossoblù insistono, Mihajlovic lo vuole a tutti i costi e nei giorni scorsi è stato lui stesso a chiamare il giocatore per convincerlo a trasferirsi. Ora il Bologna dovrà passare all’azione e formulare l’offerta all’Atalanta: secondo La Gazzetta dello Sport, l’idea è quella di un prestito con parte dell’ingaggio - circa 2,2 - a spese dell’Atalanta; non è escluso che Ilicic possa rescindere con i nerazzurri per poi trovare più facilmente l’accordo col Bologna.