Questo pomeriggio, con temperature rigide, il Bologna è tornato al lavoro a Casteldebole in preparazione alla partita col Verona. Dopo l’inizio in palestra, i ragazzi di Mihajlovic si sono spostati in campo per una seduta tecnico-tattica. Terapie per Stefano Denswil, Mitchell Dijks e Ladislav Krejci.