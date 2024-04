Bologna, l'infortunio di Ferguson è serio: si teme rottura del crociato e stagione finita

20 minuti fa

1

L'infortunio occorso a Lewis Ferguson nel corso del secondo tempo di Bologna-Monza è sembrata gravissimo fin dalle prime battute con il giocatore che si è fermato per un problema al ginocchio ed è apparso subito molto dolorante.



SI TEME LA ROTTURA DEL CROCIATO - I primi accertamenti non danno davanti al giocatore e al club emiliano scenari positivi con l'ipotesi peggiore che vede la rottura del legamento crociato e, di conseguenza sia la stagione finita in anticipo sia il forfait con la Scozia agli Europei 2024.



OGGI ESAMI - Oggi Ferguson si sottoporrà agli esami strumentali di rito che dovrebbero confermare la prima diagnosi. Le speranze di poter ancora contare su di lui per Thiago Motta sono ridotte al lumicino.