Bologna, infortunio per Saelemaekers: le sue condizioni

Tegola per il Bologna, che perde uno dei giocatori offensivi a disposizione di Thiago Motta: si ferma Alexis Saelemaekers.



L'esterno belga, arrivato in estate dal Milan con la formula del prestito, era già rimasto in panchina per tutti i 90' nell'ultima giornata di Serie A contro l'Hellas Verona e ora ha riportato un problema alla caviglia sinistra.



COMUNICATO - Lo ha reso noto il Bologna nel report dell'allenamento odierno: "Continua a Casteldebole la preparazione dei rossoblù alla partita di Bergamo: oggi sotto una pioggia intensa la squadra ha svolto lavoro atletico, poi esercitazioni tecniche divisa in due gruppi, su due campi. Alexis Saelemaekers si è allenato in palestra a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra: le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno".



QUANDO TORNA SAELEMAEKERS - Non sono stati resi noti i tempi di recupero per Saelemaekers, che resta da valutare in vista della prossima partita del Bologna contro l'Atalanta (27esima giornata di Serie A).



LA STAGIONE DI SAELEMAEKERS - Finora in questa stagione Saelemaekers ha collezionato 19 presenze in Serie A con un gol e un assist, più due presenze in Coppa Italia.