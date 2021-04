ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Un giorno mi chiama. Reazione? Ci ho pensato un pochino, non dico falsità. Da una parte stavo da dio a Bologna ma dall'altra volevo crescere. Da una parte l'Inter non vinceva da anni; dall’altra volevo provare la scommessa di andare a vincere dopo stagioni di niente.Gli spiegai la mia gioia per una grande squadra ma anche il dispiacere: a lui e Bologna dovevo tanto. Rimasi di sasso:. Mi ricordo una sua frase: 'Qui ci sono troppi capetti e pochi lavoratori, voglio più lavoratori e meno capetti'. La sua Inter fu propedeutica a quella del Triplete., ma quella frase di Mancio credo sia perfetta per il suo modo di intendere lo spogliatoio. Lui e Mihajlovic sono due allenatori che basta guardarli in panchina e capisci quanto ci tengano., giuro. Mentre in tempi non sospetti dissi cheandava aspettato: lui vale, sono contento che lo abbia dimostrato".