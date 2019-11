L’Inter non vuole fermarsi. Alle ore 18 la formazione guidata da Antonio Conte affronta al Dall’Ara il Bologna per sorpassare, almeno temporaneamente, la Juve, impegnata in serata nel derby con il Torino. Per i felsinei non ci sarà in panchina Sinisa Mihajlovic, alle prese con le cure contro la leucemia. I nerazzurri, reduci dalla vittoria a Brescia, si affidano a un leggero turnover, anche in vista della sfida in Champions contro il Borussia Dortmund.



STATISTICHE - Il Bologna ha vinto l'ultimo incontro di Serie A contro l'Inter (1-0 a febbraio), non ottiene due successi di fila con i nerazzurri nella competizione dal 1999. I felsinei non vincono in campionato contro l'Inter al Dall'Ara dal febbraio 2002: da allora 10 successi nerazzurri e tre pareggi. Solo la Juventus (74) ha battuto più volte il Bologna rispetto all’Inter (69) in Serie A: per i nerazzurri completano il bilancio 35 pareggi e 40 sconfitte. L’Inter ha vinto otto delle prime 10 partite di campionato: i nerazzurri non hanno mai fatto meglio nella storia della Serie A a girone unico. Contando tutte le competizioni, l’Inter ha realizzato almeno un gol in tutte le prime 13 partite stagionali: record per i nerazzurri nella loro storia. L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha un passato da giocatore nerazzurro: per lui 25 presenze e cinque reti con la maglia dell’Inter in Serie A. L’esterno dell’Inter Antonio Candreva ha segnato tre gol e fornito tre assist contro il Bologna in Serie A: ai rossoblù anche la sua prima rete nel massimo campionato, arrivata nel febbraio 2010 con la maglia della Juventus.



FORMAZIONI UFFICIALI:



BOLOGNA: in aggiornamento



INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku.