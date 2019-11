, immaginiamo si riferisse alla peggiore delle sue ipotesi, a vincere. Sempre che intendesse sul campo, in quel caso ilpuò valere la considerazione. Se invece si riferiva a un progetto economico (e quindi sportivo) vincente, la questione si fa molto più spinosa.In effetti in sede di assemblea dei soci rossonera il Presidente di Associazione Piccoli Azionisti di A.C. Milan (“APA”), Auro Palomba, si era apertamente dettoè interessante osservare come nell’arco dell’ultimo quinquennio i conti del club sono rimasti attaccati a una boa per quel che riguarda la crescita dei ricavi e, invece, andati a fondo sul fronte del deficit.Il tutto mentre dall’altra parte del Naviglio,Basta un calcolo per inquadrare il timore di piccoli azionisti e tifosi rossoneri: 536. PerchéMezzo miliardo di euro di rosso, cifra monstre, ma si capisce forse più chiaramente così, è al di fuori di ogni parametro del fair play finanziario e della logica del massimo di 30 milioni di perdita per ciascun triennio. Una sequela culminata con il risultato di quest’Una volta il Milan era nell’Olimpo del calcio e tra i club finanziariamente più potenti.Sic transit gloria mundi.Ma tornando al mezzo miliardo di euro, questo deriva da una cronica, complice la magra storia europea recente, e un costo dei cartellini che ha avuto la tendenza a crescere, facendo saltare ogni equilibrio.Il costo degli stipendi dei giocatori è rimasto estremamente elevato rispetto ai ricavi perché i dirigenti hanno provato a rilanciare la società investendo (a debito) su giocatori importanti, ma senza risultati. Come scritto in questa rubrica recentemente,(seppur prestato a peso d’oro), A. Silva e tanti altri, sono stati una zavorra più che una rischiosa scommessa vinta.Un’incidenza enorme rispetto al fatturato. La società, fuori dall’Europa, fuori dall’entusiasmo dei tifosi, con sponsor in calo, spende troppo rispetto a quello che guadagna., meno della metà di quanto entrato in cassa al club.Questiin cifre:, quello che comprende la Supercoppa italiana vinta contro la Juventus a Doha nel dicembre 2016 e in cui è osservabile un decremento del costo del personale.Quello con ilche puntava tutto sul rilancio sportivo immediato della squadra, e una chiusura al 6° posto in campionato e l’uscita agli ottavi dall’Europa League per mano dell’Arsenal. Una scommessa persa che ha lasciato i suoi strascichi anche nell’Nello stesso arco temporale questi sono i medesimicon un contestuale, ma proporzionato aumento del costo del personale, quindi della rosa più altri costi accessori., dopo le limitazioni Uefa, culminate però con un-48,4 milioni nell’ultimo esercizio fuori dai paletti europei.approvati da pochi giorni. E’ chiaro che, a fronte di costi sempre più importanti tra cartellini e ammortamenti, il quadro generale è andato deteriorandosi.Da qui la fotografia che riporta alle preoccupazioni economico-finanziarie espresse dai piccoli azionisti del club. Mentre le altre società hanno intrapreso un percorso di crescita (e la partecipazione alla Champions League è sempre determinante)e anzi, come scriveva la Gazzetta dello Sport qualche giorno fa,Se invece si impegnano capitali con scelte di mercato non efficaci il risultato non può che essere contrario.Avrebbero pesato sul bilancio quanto le decine e decine di costosi giocatori transitati e ripartiti col Telepass da Milanello in questi anni, ma probabilmente avrebbero portato