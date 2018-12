Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, parla a Radio Rai dopo il ko con la Lazio del fratello Inzaghi: "L'abbraccio con mio fratello? Si sapeva, è una cosa che non succede tutti i giorni. È stata una grande emozione, poi ognuno ha pensato al bene della propria squadra e Simone ha prevalso. Oggi nel primo tempo abbiamo sofferto poco, in alcune ripartenze siamo stati pericolosi, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Poi però abbiamo concesso gol su piazzato ad squadra così forte, è stata l'ingenuità della giornata. Ci sta di perdere, la squadra ha dato il massimo, ma dobbiamo dare qualcosa in più per tirarci fuori da questa situazione. Adesso dobbiamo giocare un'altra partita, al mercato ci penseremo, il presidente ha già espresso le intenzioni della società. Mancano venti partite che sono sessanta punti, si può rimettersi in carreggiata, ma quello che stiamo facendo non basta. Tra tre giorni si rigioca e poi ci fermeremo a pensare cosa fare. Dopo la partita quando perdi tutte le scelte sono messe in discussione, Palacio non poteva giocare dall'inizio, veniva da due partite in tre giorni e ha trentasette anni. Pensavo di tenerlo buono per l'ultima mezz'ora, pensavo potesse mettere in difficoltà la Lazio in velocità".