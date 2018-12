Alla vigilia della sfida in famiglia con suo fratello Simone, Filippo Inzaghi è intervenuto sul canale ufficiale del Bologna: "Ritrovare da avversario sull'altra panchina mio fratello sarà una grande emozione anche per i nostri genitori e pure per i miei nipoti che saranno allo stadio. Che vinca il migliore ma sarà molto strana. Ovviamente ognuno penserà al bene della sua squadra".



SUGLI INDISPONIBILI - "I vari calciatori Falcinelli e Dijks non stanno benissimo, hanno la febbre, vediamo se possiamo recuperarli, Falcinelli è più difficile. Però c'è il rientro di Pulgar, oggi ha fatto primo allenamento, vediamo se è disponibile a venire almeno in panchina. Poli ha recuperato. La squadra sta bene nonostante le partite ravvicinate, ha dimostrato di saper venir fuori negli ultimi venti minuti. Sarà una gara importante in casa domani".



SULLA LAZIO - "E' una squadra che l'anno scorso non è andata in Champions immeritatamente. Pochi adesso ci danno chance in vista di domani ma abbiamo dimostrato che se siamo concentrati possiamo rompere le scatole a tutti. Serve la gara perfetta".