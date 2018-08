L'allenaotre del Bologna, Filippo Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida che vedrà i rossoblu affrontare il Frosinone.



ORSOLINI - “Orsolini punta? Diventerà importante, tutti devono pensare a lavorare, può fare la seconda punta, ma ora lo vedo mezzala e può darci quel tocco in più”.



L'ATTACCO - "Le condizioni di Santander? Sta bene, domenica doveva fare 60 minuti e non 90, ma poi la partita ha preso una piega diversa, penso diventerà un giocatore importante per noi. Destro è a disposizione, non ha i novanta minuti ma è una risorsa. Falcinelli? Giocherà titolare, valutiamo nei prossimi allenamenti chi giocherà al suo fianco”.



DIFESA - “Se confermerò la scorsa difesa? Abbiamo fatto una buona partita a livello difensivo. Sono contento ma ho ancora un giorno per decidere. Dijks ha tanta voglia di apprendere. E’ uno di quelli che sta crescendo di più”.



L'INFORTUNIO DI PALACIO - “È un giocatore importante, ma si può battere il Frosinone anche senza Rodrigo. Abbiamo sostituti all’altezza".