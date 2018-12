Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, parla in conferenza stampa dopo il pareggio col Parma: "Stare bassi ci ha permesso di non soffrire mai e lo fanno tutti in Italia, al momento è questo che stiamo cercando al momento. E’ la seconda partita in cui non subiamo gol, dobbiamo crescere un po’ nella fase offensiva dove anche oggi abbiamo sbagliato molti passaggi. E’ un buon punto quello di oggi, dobbiamo andare avanti su questa strada, al momento mi interessa solamente fare punti. Sfida alla Lazio? Sarà molto emozionante sfidare mio fratello Simone mercoledì. Sarà strano trovarci fianco a fianco, spero che vista la loro situazione di classifica possa avere un occhio di riguardo per me"