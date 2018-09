Filippo Inzaghi ha presentato in conferenza stampa il match di domani tra il suo Bologna e l'Udinese: "Hanno giocatori di grandissima caratura, da De Paul a Lasagna passando per Fofana, Barak e Mandragora. Noi domani abbiamo però la possibilità di fare bene, sappiamo quali sono le loro caratteristiche e anche loro dovranno preoccuparsi di un Bologna in salute".



Sulla formazione: "Poli non ci sarà, Svanberg sì. Felice di riavere Pulgar, ma non è detto che giochi. In difesa giocheranno De Maio e Danilo, per la terza maglia ballottaggio tra Calabresi e Gonzalez".



Su Destro: "Si sta allenando bene, non deve abbattersi, deve darci dentro sperando che si sblocchi presto. Quando Santander è mancato ha sempre giocato lui, credo che uno dei due debba giocare sempre per caratteristiche".