Filippo Inzaghi commenta in conferenza stampa il pareggio del suo Bologna contro il Sassuolo. Queste le sue parole riportate da tuttosassuolocalcio.com: “Nella ripresa col Torino e oggi ho iniziato a vedere la mia squadra e sono felice. Siamo venuti qui a giocarcela, a fare quattordici tiri in porta, è chiaro che qualcosa abbiamo subito perché loro sono un'ottima squadra. Abbiamo preso un gol su rigore da polli, anche se forse il contatto non c'è stato, ma era difficile non fischiarlo. Non voglio attaccarmi all'episodio. Dzemaili è entrato benissimo. Io voglio vedere ragazzi così, che lottano su ogni palla. Molti non hanno i 90' e questo mi ha un po' condizionato, ma ribadisco, lo spirito mi è piaciuto tantissimo, sapendo che ci sarà da migliorare. Sono felice di aver mostrato questa squadra al Presidente”.