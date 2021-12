Bologna-Juventus è la seconda partita in programma in questo sabato della 18esima giornata del campionato di Serie A. Il match del "Dall'Ara" verrà diretto dal signor Orsato, con Valeriani e Bresmes come assistenti; al VAR è stato designato Banti.



Come sempre, racconteremo nel dettaglio la partita anche sotto l'aspetto arbitrale, con l'analisi degli episodi più discussi nella nostra MOVIOLA.





5' REGOLARE LA RETE DI MORATA: palla in verticale di Bernardeschi per l'attaccante spagnolo della Juve, che infila Skorupski all'altezza del primo palo. Dopo il check del VAR per la posizione di partenza dell'autore del gol, Orsato convalida.



29' SCARAMUCCE TRA DOMINGUEZ E MCKENNIE: il centrocampista del Bologna entra duro su Morata e si accende un principio di rissa con alcuni giocatori juventini, con McKennie tra i più agitati. Orsato estrae il giallo per entrambi.