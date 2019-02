Ibrahima Mbaye contro Mario Mandzukic: in campo il difensore del Bologna e l'attaccante della Juve si sono cercati fisicamente per più volte, con il croato che ha ribaltato il senegalese, dopo un contrasto a centrocampo. Il video è diventato virale ma non ha fatto piacere al rossoblù, che voleva attendere l’attaccante della Juventus negli spogliatoi per chiarirsi a quattr’occhi.



MIHAJLOVIC SCONSIGLIA - Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, l'ha però sconsigliato al suo giocatore: "A fine partita Ibra era nervoso e voleva aspettare Mandzukic per affrontarlo, ma conoscendo Mandzukic gli ho consigliato di non farlo e alla fine l’ho portato via. Ho parlato anche con Mandzukic per capire cosa fosse successo e mi ha detto che Mbaye si era un po’ preso con lui ma non è successo niente di grave. Tra l’altro Mario è uno che ama questo genere di situazioni".