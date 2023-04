Il match tra Bologna-Juventus, in scena alle 20.45 allo Stadio Dall'Ara, è il posticipo della 32esima giornata di Serie A, che chiude il programma domenicale. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:





BOLOGNA – JUVENTUS h. 20.45

SOZZA

PRETI – YOSHIKAWA

IV: MINELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI



29' RIGORE PER LA JUVE - Lucumi stende Milik sul limite destro dell'area, Sozza assegna la punizione ma, richiamato da Mazzoleni, cambia la decisione correttamente in rigore, visto che il fallo avviene sulla linea. Anche in questo caso il monitor non funziona, quindi è l'assistente video a decidere, però su un dato oggettivo.



8' RIGORE PER IL BOLOGNA - Sozza non può andare al VAR a rivedere l'intervento di Danilo, è l'Assistente Video da Lissone Mazzoleni a chiamare il penalty, dopo aver rivisto l'azione. Rigore che sembra esserci, visto che il difensore colpisce Orsolini, anche se la decisione è soggettiva.



6' - Clamoroso, Orsolini dribbla in area Danilo ma viene colpito dal brasiliano: l'arbitro però non vede l'episodio e non può andare al VAR a rivedere, deve aspettare eventuali comunicazioni da Mazzoleni.



5' - Incredibile al Dall'Ara: il VAR funziona regolarmente, non così il monitor dello stadio. Sozza al momento non potrebbe dunque essere richiamato per visionare eventuali episodi, ma da regolamento sarebbe proprio l'assistente video da Lissone a decidere.



2' - Cartellino giallo istantaneo per Posch, scivolata pericolosa su Alex Sandro.