Al Dall’Ara,si affrontano nell’ultima giornata della. Mentre la squadra dichiude il campionato a metà classifica, dopo aver raggiunto in modo tranquillo l’obiettivo della salvezza, la squadra di, e lo fa sapendo che il destino non è tutto nelle sue mani. La Juve infatti deve battere il Bologna e sperare nello stesso tempo che una franon vinca, nei rispettivi impegni con Atalanta e Verona. I bianconeri arrivano a questo match dopo aver conquistato mercoledì la, secondo trofeo stagionale dopo lama è superfluo ricordare che dalla qualificazione o meno alla Champions dipende tanto di quello che sarà il futuro prossimo degli ex campioni d’Italia, a partire dalla. Per quanto riguarda i, i match in partite ufficiali frasono 183, con un bilancio di 90 vittorie per i bianconeri, 63 pareggi e 30 successi per rossoblù.: 271 per la Juve e 164 per il Bologna. Oggi tutti in campo alle 20.45,, con– Skorupski; Tomiyasu, Medel, Soumaoro, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio​.– Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata.​: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, Frabotta, Arthur, McKennie, Bernardeschi, Fagioli, Cristiano Ronaldo, Felix Correia.