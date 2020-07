Musa Juwara, autore del gol dell’1-1 contro l’Inter, ha parlato così a DAZN dopo la vittoria del suo Bologna a San Siro: “Devo innanzitutto ringraziare il mister, perché mi ha fatto giocare la partita contro l’Inter. Sono contento per il primo gol in Serie A, lo dedico alla famiglia, al mio procuratore e a tutti quelli che mi hanno permesso di arrivare fin qui. Pensavo che sarei potuto entrare, ma non contro l’Inter in quel momento. Il mister mi ha dato fiducia e lo ringrazio. E’ un grande momento che ricorderò per sempre. Il mio idolo? Hazard. Il mister ci dice di giocare con coraggio, ha avuto ragione“.