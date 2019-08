Sinisa Mihajlovic allena. Eccome se allena! Il tecnico del Bologna, in ospedale, su un letto del Sant'Orsola, dove è ricoverato dal 15 giugno, mentre cerca di sconfiggere una leucemia acuta, segue, passo dopo passo, i suoi ragazzi. Arrabbiandosi, quando serve, come dopo la partita persa contro il Colonia: "Noi stavamo cenando, eravamo in un'altra stanza, ma le urla si sono sentite eccome. Beh, buon segno, significa che il mister è in forma" racconta un dipendente rossoblù a la Repubblica.



SEMPRE CONNESSO - Scambio di mail per restare in contatto con squadra e staff, allenamenti in diretta davanti al pc, i dati del lavoro quotidiano inviati da Davide Lamberti (video analista) quotidianamente. Riunioni, non quotidiane, con il suo staff. Sì, non quotidiane, perché come racconta sempre la Repubblica, capita che a volte Mihajlovic è provato: l'allenatore serbo ha perso diversi chili da quando ha iniziato la sua battaglia personale.



FURENTE - "Dopo il ko con il Colonia era furente e ce l'ha detto chiaramente" rivela Soriano. Il regalo che possiamo fargli è renderlo orgoglioso di noi e dunque occorre che ognuno dia qualcosa in più" continua il centrocampista del Bologna, con un patto nello spogliatoio per superare i propri limiti per far sorridere Mihajlovic. Anche lo staff si sta dando da fare: il vice sta cercando di imparare in fretta l'italia, i tattici collaborano tra panchina e tribuna, il match analyst e il tattico della difesa, tutti uniti per fare il bene del Bologna. Che è quello che vuole Sinisa. E infatti, dopo il Colonia, la scossa è arrivata, con la vittoria sullo Schalke.