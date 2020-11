Sono ripresi questo pomeriggio gli allenamenti del Bologna, in assenza dei tanti giocatori impegnati con le Nazionali: lavoro atletico ed esercitazioni a tema per i rossoblù, con l’aggiunta di alcuni ragazzi della Primavera. Gary Medel ha svolto una seduta differenziata in campo, per Aaron Hickey lavoro in palestra. Terapie per Andrea Poli, Ibrahima Mbaye, Mitchell Dijks, Andreas Skov Olsen e Nicola Sansone.