Non solo l’esposto del Torino in merito al match giocato con la Lazio il 1° novembre. Anche il Bologna starebbe pensando ad un’azione simile per la partita giocata con la squadra biancoceleste la settimana prima, sabato 24 ottobre. La società emiliana attende gli sviluppi delle inchieste della magistratura sportiva e di quella ordinaria, ma intanto sta monitorando la situazione. Per quanto riguarda Lazio-Bologna, le attenzioni si starebbero concentrando sulla posizione di Lucas Leiva.