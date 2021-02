Bologna-Lazio sarà una sfida importante soprattutto in ottica quarto posto per i biancocelesti visto che i rossoblu hanno una situazione di classifica abbastanza tranquilla. Come riporta La Gazzetta dello Sport però, sarà anche il duello tra due centrocampisti goleador come Luis Alberto e Soriano. Si potrebbe dire sfida tra trequartisti, anche perché il Mago di Inzaghi è talmente libero di svariare nella metà campo avversaria che da mezzala spesso e volentieri si alza dietro le punte. Il dato che dà il la a questo confronto sono i gol segnati da entrambi: 7. Soriano è addirittura il capocanniere del Bologna. Luis Alberto invece è il secondo marcatore dietro ovviamente a Immobile (14 reti). Ci sono tutte le carte in regola perciò per accendere i riflettori sulla trequarti.