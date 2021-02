“Dobbiamo trasformare la delusione post Bayern in carica per il Bologna. Farò le scelte più idonee per affrontare una buona squadra come quella di Sinisa”, questo il nocciolo delle dichiarazioni di Inzaghi ai canali ufficiali della Lazio. Appuntamento alle 14:00 leggermente slittato di mezzora. La rifinitura infatti è iniziata alle 14:30 sul secondo campo di Formello. Il tecnico piacentino cambierà qualcosa rispetto al Bayern Monaco.

LE PROVE – Tra i pali confermatissimo Pepe Reina. Davanti a luo va verso il rientro dal 1’ di Hoedt. Il difensore olandese è il principale indiziato per giocare al centro della retroguardia. Patric supera Musacchio e agirà alla sua destra. Acerbi sul centrosinistra. Centrocampo solito con tutti i titolarissimi. Lazzari e Marusic sulle fasce e cuore della mediana affidato a Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Davanti ancora Correa e Immobile. Disputando sicuramente Lazio-Torino probabilmente uno dei due avrebbe riposato. Considerando però che il match di martedì verrà con ogni probabilità rinviato, allora spazio alla classica coppia, con Caicedo e Muriqi pronti a subentrare. Lavoro differenziato per Radu (corsetta intorno al campo) ed Escalante squalificato per il Bologna. Assenti solamente Luiz Felipe, infortunato, e Armini impegnato con la Primavera sconfitta in casa dal Cagliari.

Probabile formazione:

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

A disp.: Strakosha, Alia, Musacchio, Parolo, Fares, Akpa Akpro, Cataldi, Lulic, Pereira, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi.