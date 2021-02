La Scarpa d'Oro scalpita. Ciro Immobile non è abituato a rimanere a secco per tre gare di fila. L'attaccante della Lazio, come riporta Il Corriere dello Sport, ha segnato un solo gol nelle ultime cinque gare tra Serie A e Champions League. Veramente una rarità. Va ricordato che il numero 17 biancoceleste sta giocando con un problema fisso al tendine, spazzato via solamente dalla sua grande voglia di giocare e incrementare i record di giorno in giorno. Il probabile slittamento della sfida contro il Torino di martedì porterà Inzaghi a schierare sia lui che Correa in attacco contro il Bologna e, neanche a dirlo, Ciro vuole tornare subito a far gol, quello che gli riesce meglio.