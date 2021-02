Il conto dei positivi al Covid in casa granata raggiunge la doppia cifra. L'Asl di Torino ha comunicato la positività del suo decimo tesserato (più 5 famigliari): si tratta dell'ottavo calciatore (è asintomatico). Il direttore del dipartimento di prevenzione Roberto Testi spiega alla Gazzetta dello Sport: "Quello del Toro è un cluster attivo e consistente: prima di dire liberiamo tutti, devo essere sicuro che il focolaio si esaurisca. Prima che i calciatori riprendano ad allenarsi o a giocare, e prima che si sciolga l'isolamento, dobbiamo avere almeno due giri di tamponi negativi per tutti. Il giudizio sulla ripresa dell'attività potrò darlo solo sulla contezza degli esami. Quando ci saranno le condizioni per riprendere gli allenamenti lo disporremo. Oggi non esistono le condizioni di sicurezza per permettere al gruppo squadra di tornare a svolgere il proprio mestiere. È il primo focolaio di variante inglese in ambito così ristretto, la prudenza e l’allerta sono massime per tutelare la salute pubblica".



Oggi la Lega Serie A si riaggiornerà sul caso in questione. Si ipotizza già il 7 aprile come data probabile per il recupero di Lazio-Torino in programma martedì 2 marzo. Intanto pure la successiva trasferta del 7 marzo a Crotone è da considerarsi a rischio rinvio.