LE FORMAZIONI UFFICIALI

Latorna in campo dopo la sconfitta in Champions contro il Bayern Monaco. Al Dall’Ara la sfida aldell’ex, fischio d’inizio alle ore 18, anticipo pomeridiano del sabato della 24esima giornata di Serie A. I felsinei arrivano alla partita con diverse defezioni:non ci saranno, spazio per. In attaccocon alle spalle il tridente formato da. Inzaghi fa la conta dopo il Bayern:in attacco non si toccano, in mediana ci sono(7N, 8P): i rossoblù hanno una striscia negativa aperta più lunga solamente contro la Juventus (17). I felsinei hanno pareggiato tre delle ultime cinque partite casalinghe in Serie A (1V, 1P), tanti pari quanti nelle precedenti 12 (4V, 5P).per la prima volta dal 1993 e ha fatto meglio solamente nel 1956 (21).: tra gli allenatori che hanno esordito nell’era dei tre punti a vittoria solo Conte (145) e Sarri (169) hanno fatto meglio. Rodrigoha segnato otto gol e fornito tre assist contro la Lazio in Serie A: solamente contro il Parma (11 reti e un passaggio vincente) conta più partecipazioni attive nel massimo campionato.ha segnato un gol in più rispetto a tutto lo scorso campionato (7 vs 6), ma è ancora fermo a zero passaggi vincenti, mentre nella Serie A 2019/20 è arrivato a 15.: Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Mbaye; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.