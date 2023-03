Alle 20:45 l’anticipo Spezia-Inter apre la 26esima giornata di Serie A: 29 punti di differenza in classifica tra le due squadre che in comune hanno la necessità di tenersi alle spalle le rispettive inseguitrici. I nerazzurri, che peraltro avranno in testa anche il prossimo appuntamento di Champions League contro il Porto, vogliono blindare il secondo posto in classifica, mentre i liguri hanno solo tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione e sentono il Verona sempre più vicino. Non mancano quindi motivazioni da entrambe le parti, ma sulla bilancia del pronostico Inzaghi può mettere anche uno spessore tecnico ben differente al punto che il segno «2» è proposto a quota 1,43 sulla lavagna scommesse.

Sabato 11 marzo va in scena il big match della giornata tra Napoli e Atalanta: i campani tornano allo stadio Maradona dopo la prima sconfitta casalinga in campionato contro la Lazio e il riscatto è probabile a quota 1,68 nonostante il valore degli avversari, che si giocano vincenti a 5,00 volte la posta. Riscatto è la parola chiave anche in Bologna-Lazio: i rossoblù vogliono tornare a vincere dopo la sconfitta con il Torino, la Lazio è terza in classifica ma deve mettersi alle spalle il ko di Conference League contro l’AZ: gara equilibrata con il segno «1» a 3,05 e il «2» a 2,48. Domenica sera e lunedì tocca alle squadre che hanno vinto in Europa nelle gare infrasettimanali. La Roma sfida il Sassuolo ed è favorita a quota 1,70, mentre il successo casalingo della Juventus contro la Sampdoria vale 1,34. Il Milan ha ritrovato certezze e ha l’umore alle stelle dopo aver conquistato i quarti di finale della Champions League: i tre punti a San Siro contro la Salernitana sono proposti a quota 1,27.