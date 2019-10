Bologna in campo in vista della Lazio. Questo il report ufficiale diramato dal club: "In un bel pomeriggio di sole la squadra ha continuato la preparazione al match con la Lazio: lavoro atletico per i rossoblù, poi esercitazioni sul possesso palla e sulle manovre di attacco contro difesa, quindi partitella a metà campo. Differenziato per Mitchell Dijks".