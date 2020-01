Bologna-Verona: 1-1



Skorupski 6.5: ai rinvii sbagliati risponde con due grandi parate che salvano il risultato fino al gol di Borini.



Tomiyasu 5.5: spinge sulla fascia com’è solito fare ma poi commette diversi errori in fase difensiva che compromettono il risultato.



Bani 6: da difensore a goleador è un attimo, la rete del Bologna porta infatti la sua firma. Peccato però per il rosso che lascia i padroni di casa in 10.



Danilo 6.5: nella seconda frazione di gioco dà vita ad un salvataggio volante, dimostrazione di quanto sia fondamentale per la difesa rossoblù.



Mbaye 5.5: oggi indossa la fascia da capitano ma non viene responsabilizzato da ciò, le sbavature infatti non mancano.



Schouten 6: in crescita rispetto ad inizio campionato, mostra qualità tecniche ed uno spirito di sacrificio importante.



(dal 24’ s.t. Poli 5.5: dovrebbe portare in campo esperienza ma ciò che recupera è un giallo).



Dominguez 6: alla prima da titolare sembra già un veterano della Serie A, corre e contrasta per larghi tratti di gara. Cala un po’ nel secondo tempo e viene sostituito.



(dal 23’ s.t. Paz 5.5: entra per difendere ma il Bologna subisce subito gol).



Orsolini 5.5: si vede a tratti ed è un peccato perché con la sua qualità può fare la differenza. Soffre un po’ la difesa del Verona.



Soriano 6.5: giocatore chiave, fa da collante e da filtro tra centrocampo e attacco. A lui si chiede tanto e risponde con impegno e determinazione.



Sansone 6: crea qualche grattacapo al Verona senza però riuscire a concludere. Può fare sicuramente di più.



(dal 18’ s.t. Barrow 5.5: esordio per il giovane gambiano che però fatica abbastanza).



Santander 6.5: la voglia e la determinazione non gli mancano, con la sua presenza fisica riesce ad essere una spina sul fianco della difesa avversaria.





All. Mihajlovic 6: il Bologna porta a casa un solo punto subendo gol a dieci minuti dal fischio finale. La prestazione c’è ma devono calare gli errori ed aumentare il cinismo.