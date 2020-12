Spezia-Bologna 2-2



Da Costa 6: incolpevole sulle due reti. Qualche brivido in avvio quando gioca la palla di piede.

De Silvestri 5,5: soffre come tutto il reparto quando lo Spezia recupera palla a centrocampo.

Danilo 6: tutto sommato non fa grossi errori ed anzi salva sul colpo di testa di Nzola, ma sicuramente poteva far meglio.

Paz 5: forse il peggiore di tutto il pacchetto difensivo rossoblu. Sempre in affanno.

Tomiyasu 6: lotta forte sulla fascia con Gyasi e nel primo tempo è anche molto propositivo

Medel 5,5: in mezzo al campo è troppo solo e soffre il dinamismo dei bianchi liguri (35’ st Baldursson sv)

Dominguez 6,5: un bel gol, il primo in rossoblu, che riapre la partita (35’ st Poli sv)

Vignato 5,5: buono l’approccio poi si perde subito. (10’ st Svanberg 5,5: fa rimpiangere Vignato) .

Soriano 5,5: contro lo Spezia era stato molto meglio in Coppa Italia. Mai incisivo fino al 93’ quando si procura il rigore.

Barrow 6,5: croce e delizia. Acciuffa il pari in pieno recupero con un’invenzione da 45 metri. Poi replica l’errore commesso in Coppa Italia quando si fece parare da Krapikas il rigore in pieno recupero

Palacio 5,5: meglio il primo tempo, ma le primavere dell’argentino iniziano ad essere troppe e si spegne progressivamente (39’ st Rabbi sv)



All. Mihajlovic 6: la squadra non convince per oltre un’ora ma rispecchia il carattere del serbo senza lasciare nulla di intentato. E per poco non la vince.

.