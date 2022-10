: fa un paio di interventi importanti che limitano i danni del Bologna.: trovarsi di fronte Kvaratskhelia non è semplice per nessuno. Quando il georgiano lo punta e inizia a sterzare lo manda costantemente in difficoltà (32' s.t.).: si ritrova a essere il secondo giocatore a dover affrontare Kvaratskhelia e non riesce a limitare i danni. Osimhen gli taglia davanti in occasione del gol che vale la vittoria.: il Napoli arriva forte dalle sue parti ma nel complesso lui è attento e solido con la giusta personalità.: la partita richiede maggior sacrificio però quando ha la possibilità sfrutta lo spazio e spinge con efficacia. Suo l'inserimento e l'assist per il gol del momentaneo vantaggio (44' s.t.).: sfortunato sul primo gol napoletano con la palla che sbuca all'improvviso, gli batte addosso e torna indietro (26' s.t.: si vede poco dal suo ingresso).: raddoppia spesso quando Kvaratskhelia e Zielinski combinano sul centro sinistra o sulla stessa fascia mancina.: è più insidioso quando si muove senza palla, ma non punge più di tanto (32' s.t.).: si muove tanto tra le linee per disturbare il Napoli e da una sua imbucata nasce il gol del Bologna.: è il giocatore con maggior qualità nel Bologna e quando si accende nascono i pericoli. Segna il gol del pareggio con una conclusione dalla distanza, anche se ci si mette la complicità di Meret.: alla prima da titolare con la maglia del Bologna trova il suo primo gol italiano. Tiene in apprensione tutto il tempo la difesa del Napoli.: due reti segnate al Maradona e il colpaccio sfiorato. Il momento non è dei migliori ma dalla prestazione si può sicuramente tirare fuori qualcosa di interessante.